Son Dakika Haberleri: İstanbullularla Bir Araya Geldi

İstanbullularla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daydı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daydı.

Önce Sancaktepe'de halka hitap eden Erdoğan, ardından Eyüpsultan'da miting yaptı. Erdoğan'ın hedefinde, " Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan, "Yani Türkiye'nin beka sorunu yokmuş. Adam hala YPG'yi PYD'yi savunuyor. Yani oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu. Adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı, daha sonra ise Kasımpaşa'da TOKİ'nin 53 bin 626 sosyal konut ve 130 tesisinin açılışı, 50 bin yeni sosyal konutun da tanıtımı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Buradaki konuşmasında ise Erdoğan, proje hakkında bilgi vererek, "2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

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