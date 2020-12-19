DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

19.12.2020 11:27
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2, System.String[]

2 günlük kısıtlamayı adalardaki otellerde geçiriyorlar- Büyükada'da yaşayan Ümit Yaşar Yalçın, "İstanbul'dan Ada'ya kaçıyorlar.

İSTANBULLUNUN HAFTA SONU KISITLAMASINDA YENİ TERCİHİ BÜYÜKADA OLDU

- 2 günlük kısıtlamayı adalardaki otellerde geçiriyorlar

- Büyükada'da yaşayan Ümit Yaşar Yalçın, " İstanbul'dan Ada'ya kaçıyorlar. Ada'da da kiralık evler kalmadı. Kiralar uçtu. Bin 500 lira olan kiralar, 2 bin 500, 3 bin lira oldu"

İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, - Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbulluların yeni tercihi Büyükada oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarında İstanbullular, kırsal kesimlere veya vaka sayılarının az olan yerlere ilgi gösteriyor. Bu yerlere Büyükada'da eklendi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Cuma gününden adaya gelen vatandaşlar pazartesine kadar kısıtlamayı Büyükada'da otellerde konaklayarak geçiriyor.

"CUMA GÜNÜNDEN GELİP PAZARTESİ SABAHA KADAR KONAKLIYORLAR"

Büyükada'da otelde çalışan Sinem Tuncay, "Pandemide hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında adalarda kendilerini daha güvende hissediyorlar. Hafta sonu kısıtlamasını burada geçirmek isteyenler oluyor. 2 günde olsa 3 günde olsa en azından biraz daha rahat ediyorlar. Daha rahat yürüyüş yapmak istiyorlar. Hem de ada ortamında olunca biraz daha iyi geldiğini düşünüyoruz. Adalar İstanbul'un yoğun bölgelerine baktığımızda daha kurtarılmış bir bölge. Dolayısıyla insanların tercih etmesindeki en önemli sebeplerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bizde oteller olarak gerekli önlemlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı. Bir başka otel işletmecisi Hasan Göngül, "Bu sezonda misafirlerimiz cuma gününden itibaren akşam gelip pazartesi sabaha kadar konaklamayı tercih ediyorlar. Hem farklılık olması açısından hem de adanın nostaljik havasından dolayı insanlara kaçış anlamında daha iyi bir konfor sağlıyor" şeklinde konuştu.

"KİRALAR UÇTU"

Büyükada'da yaşayan Ümit Yaşar Yalçın, "İstanbul'dan Ada'ya kaçıyorlar. Ada'da da kiralık evler kalmadı. Kiralar uçtu. Bin 500 lira olan kiralar, 2 bin 500, 3 bin lira oldu. Şimdi ev yok. Ben 1966'dan beri buradayım ev bulamıyorum" dedi.

"DAHA RAHAT GEZEBİLECEĞİMİZ TEK YER BURASI"Hafta sonu kısıtlamasını arkadaşıyla birlikte Büyükada'da geçirmek için gelen Yusuf Özerhan ise, "Daha rahat gezebileceğimiz, kaçabileceğimiz tek yer burası olduğu için buraya gelmeyi düşündük. Geldiğimizden beri açık olan çok az sayılı yer var. Halimizden memnunuz. Alışveriş zamanlarında rahatça çıkıp turlayabiliriz diye de tercih ettik" dedi. Özerhan'ın arkadaşı ise "İstanbul'da yaşıyoruz. Pandemi süreci daha çok sıkıntılı geçiyor. Adayı ilk defa bu kadar sakin görüyorum. Bizim kaldığımız işletme olsun diğer taraflar olsun herkes dikkat ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Ada sokaklarından detaylar-Adadaki evlerden detaylar-Otellerden detaylar-Otel çalışanı röportaj-Ada sakini röportaj-İskeleden detay-Muhabir Anonsu(İlkay DİKİCİ)-Adaya kalmaya gelen vatandaşlar röportajı-Genel ve detaylar

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2- POLİS ARACINDA TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜLERE İNCELEME

- İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi'ye adli işlem başlatıldı, polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Zeki GÜNAL- İstanbul DHA -  BEYOĞLU'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi'nin kısıtlama sırasında polis aracında çektiği görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.Hatemi hakkında adli işlem başlatılırken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı ekip aracında görevli polis memuru görevinden uzaklaştırıldı.İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi daha önce lüks aracında karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelmişti. Hatemi, bu kez kısıtlama saatinde polis aracında görüntü çekip paylaştı. İranlı Milad Hatemi, polis aracında ilerlerken siren de çaldı.

Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu, Milad Hatemi isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken Milad Hatemi isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis Memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

Yaşar Yalçın, İstanbul, Büyükada, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika


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