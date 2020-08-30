İstanbullunun sıcakla imtihanı: Kimi şemsiyeyle kimisi de park ve bahçelere akın ederek serinledi - Son Dakika

İstanbullunun sıcakla imtihanı: Kimi şemsiyeyle kimisi de park ve bahçelere akın ederek serinledi

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların artmasıyla beraber Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi.

Öğle saatlerinde 32 derecelere çıkan hava sıcaklığı nemle birleşince İstanbulluları bunalttı. Yükselen sıcaklık nedeniyle Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da su içerek serinlemeye çalıştı. Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı.