İstanbullunun sokağa çıkma yasağı telaşı - Son Dakika

İstanbullunun sokağa çıkma yasağı telaşı
6 saat önce
İstanbullunun sokağa çıkma yasağı telaşı Ara sokaklar araçlarla doldu taştı Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbullular araçlarına binip fırın ver marketlere akın etti.
İstanbullunun sokağa çıkma yasağı telaşı
Ara sokaklar araçlarla doldu taştı
İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbullular araçlarına binip fırın ver marketlere akın etti. Ara sokaklarda oluşma trafik havadan görüntülenirken, polis ekipleri sık sık vatandaşları uyardı.
Sokağa çıkma yasağı ile vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ara sokaklarda bile trafik oluştu. Polis vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları için uyardı. Trafik ise havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:56 Kaynak: İHA
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