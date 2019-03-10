İstanbulspor: 0 - Altınordu: 1

İSTANBUL/ DHA
STAT: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Mustafa Aydın
, Murat Temel, Furkan Ürün
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal
, Bauque (Dk. 29 Eslem Öztürk), Wellington
, Etoga, Tuncer Duhan Aksu
(Dk. 59 Barış Örücü), Muhsin Yıldırım
, Onur Ergün
, Ali Dere
, Cajic (Dk. 70 Perovic), Halil İbrahim Sönmez, İbrahim Yılmaz
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Sinan Osmanoğlu
, Hasan Hatipoğlu
, Yusuf Acer
, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli
(Dk. 46 Mehmet Murat
Uçar), Muhammed Mert (Dk. 81 Berkay Samancı
), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Mehmet Enes Sığırcı), Anıl Koç, Sefa Yılmaz
GOL: Dk. 26 Anıl Koç (Altınordu
)
KIRMIZI KART: Dk. 38 Yusuf Acer (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 71 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor
)
Spor Toto 1. Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında Altınordu'ya 1 - 0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren tek golü 26'ncı dakikada Anıl Koç kaydetti.