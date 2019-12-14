İstanbulspor 1-0 Eskişehirspor - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbulspor 1-0 Eskişehirspor - Son Dakika Spor

İstanbulspor 1-0 Eskişehirspor

6 saat önce

Bu sonuçla 4. galibiyetini alan İstanbulspor, puanını 18'e yükseltti.

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Bu sonuçla 4. galibiyetini alan İstanbulspor, puanını 18'e yükseltti. Ligde 9. mağlubiyetini yaşayan Eskişehirspor ise 5 puanda kaldı.


Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Anıl Usta


İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 80 Zafer Şensoy), Eslem Öztürk (Dk. 88 Mehmet Yeşil), Cajic, Ali Dere (Dk. 68 Oğuzhan Akgün), Diouf


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hakan Aslantaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Ferhat Kiraz, Mehmet Özcan (Dk. 84 İbrahim Halil Öner), Sissoko, Furgan Polat (Dk. 46 Kıvanç Karakaş), Issah, Sekidika, Emre Güral (Dk. 69 Alperen Kocabaş)


Gol: Dk. 67 Ali Dere (İstanbulspor)


Kırmızı kart: Eslem Öztürk (İstanbulspor) (Maç bitiminde)


Sarı kartlar: Dk. 6 Ali Dere, Dk. 82 Duhan Aksu (İstanbulspor), Dk. 57 Sekidika, Dk. 72 Kıvanç Karakaş, Dk. 82 Alperen Kocabaş, Dk. 90 5 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)

Eskişehirspor, İstanbulspor, Aksu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:10 
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