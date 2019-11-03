İstanbulspor: 1-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Kemal Elmas (xx), Murat Şener (xx)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (x), Sinan (xx), Ravil (xx), Ufuk (x), Oğulcan (xx), Okan (xx), Atakan (x) (Dk. 56 Ersel x), Muhammed (x) (Dk. 71 Berkay xx), Anıl (xxx), Yasin (x) (Dk. 82 Burak xx)

İSTANBULSPOR: Alperen (xx) - Wellington (xx), Atchom (xx), Ali Aytemur (xxx), Oğuzhan Berber (xx), Eslem (xxx), Cajic (x) (Dk. 67 Ali Dere x), Muhsin (xxx), Duhan (xxx), Diouf (xxx) (Dk. 90+3 Allahyar), İbrahim (x) (Dk. 43 Enes xx)

GOLLER: Dk. 59 Anıl (Altınordu) - Dk. 67 Diouf (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Sinan, Oğulcan, Okan (Altınordu) - Cajic, Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'de 10'uncu hafta mücadelesinde Altınordu evinde İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Altınordu'nun golünü 59'uncu dakikada Anıl, İstanbulspor'un golünü 67'nci dakikada Diouf kaydetti. Galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen düşme hattındaki ev sahibi ekibin puanı 6'ya yükselirken, İstanbul temsilcisi 12 puana ulaştı. Müsabakayı 2'si misafir olmak üzere toplam 567 biletli seyirci takip etti. Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya maske takarak çıktı.

17'nci dakikada Okan'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Anıl'ın şutunda kaleci Alperen'in çeldiği topu Muhammed tamamladı. Savunmada Ali Aytemur çizgi üzerinden topu çıkararak gole izin vermedi.

32'nci dakikada konuk ekipten Muhsin'in ceza sahası dışından sert şutunda köşeye giden topu kaleci Erhan son anda çıkardı.

45'inci dakikada sağdan Muhsin'in arka direğe yerden pasında bomboş pozisyondaki Cajic'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

58'inci dakikada Muhsin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

59'uncu dakikada Altınordu golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Anıl'ın müthiş şutunda top çatala gitti: 1-0.

67'nci dakikada İstanbulspor skora denge getirdi. Soldan Duhan'ın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Diouf bekletmeden vurdu, top ağlarla buluştu: 1-1.

87'nci dakikada Burak'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Anıl'ın son anda yaptığı vuruşta kaleci Alperen'e çarpan meşin yuvarlak direğin dibinden kornere gitti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.