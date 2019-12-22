İstanbulspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbulspor: 1 - Son Dakika Spor

İstanbulspor: 1

6 saat önce

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan ÜrünOSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer Aşık), Todorovic, Beykan Şimşek (Dk.

İstanbulspor: 1, System.String[]

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan Ürün

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer Aşık), Todorovic, Beykan Şimşek (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Ayuk, Mertan Caner Öztürk

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 74 Oğuzhan Akgün), Ali Dere (Dk. 87 Zafer Şensoy), Diouf

GOLLER: Dk. 10 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 77 Todorovic (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Mertan Caner Öztürk, Dk. 31 Ali Ülgen, Dk. 79 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 35 Duhan Aksu, Dk. 87 Ali Aytemur (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde Osmanlıspor, evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.


Seyfettin Ünal, Okan Deniz, Ali Ülgen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:18 Kaynak: DHA
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