İstanbulspor: 1-2

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay

TFF 1'inci Lig'in 32'nci hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller Mirkan Aydın ve Kristal Abazaj'dan gelirken, Bursaspor'un tek golünü Eren Güler kaydetti.16'ncı dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan topu getiren Kristal Abazaj, ceza sahasına girmesinin ardından pasını içeriye aktardı. Kale ağzına koşu yapan Mirkan Aydın, dokunuşuyla meşin yuvarlağı kaleci Canberk'in yanından filelerle buluşturdu: 0-1.34'üncü dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan Aykut Akgün'ün içeriye doğru yaptığı ortada Eren Güler, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.38'inci dakikada İstanbulspor yeniden öne geçti. Savunmanın hatasıyla topla buluşan Mirkan Aydın, pasını bekletmeden ceza sahasına doğru koşu yapan Kristal Abazaj'a aktardı. Abazaj'ın sağ çaprazdan vuruşunda top uzak kale direğine çarparak ağlara yöneldi: 1-2.75'inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Güler'in, kontrol ederek yaptığı vuruş sonrası, uzak kale direğe doğru yönele topa kaleci Alperen uzanarak sahip oldu.82'nci dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emirhan Aydoğan'ın vuruşunda top barajdan sekerek kornere yöneldi.

90'ıncı dakikada kaleci Canberk'in ileride olduğunu gören İbrahim Yılmaz, çok uzaklardan vuruşunu yaptı. Canberk çabuk davranarak topu iki hamlede kontrol etti.

- Bursa