Son Dakika Haberleri: İstanbulspor: 2-2
Son Dakika Spor İstanbulspor: 2-2

İstanbulspor: 2-2

17 dakika önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Turgut Doman xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xxADANASPOR: İrfan Can xx, Serdar xx, Veli xx, Eren x (Dk. 66 Moussa Bagayoko x), Enes xx, Kağan xx, Özgür xxx, Furkan xx, Okan x (Dk.

İstanbulspor: 2-2, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Turgut Doman xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xx

ADANASPOR: İrfan Can xx, Serdar xx, Veli xx, Eren x (Dk. 66 Moussa Bagayoko x), Enes xx, Kağan xx, Özgür xxx, Furkan xx, Okan x (Dk. 45 Abdulkadir x), Ronei xx, Utku xx

İSTANBULSPOR: Muhammed xx, Wellington xx, Eslem xx, Muhammed x (Dk. 58 Allahyar xx), İbrahim xx, Onur xx, Aldın xx, Patrick xx, Ali xx, Papa xx, Tuncer xx

GOLLER: Dk. 47 Özgür Özdemir, Dk. 81 Utku (Adanaspor) - Dk. 38 Eslem, Dk. 70 Ali (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Engin İpekoğlu (Teknik direktör) (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Ronei, Özgür, Furkan, Veli, Moussa (Adanaspor) - Wellington (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig 8'inci hafta karşılasmasında Adanaspor, evinde ağırladığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

38'inci dakikada Adanaspor kalecisi İrfan'ın uzaklaştırmak istediği top, İstanbulsporlu Eslem Öztürk'ün önünde kaldı. Oyuncunun vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1.

47'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Adanasporlu Özgür Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

70'inci dakikada sağ kanattan Cajic'in ceza sahasına açtığı ortayı kafa vuruşuyla ağlara yollayan Ali Aytemur, İstanbulspor'un ikinci golünü kaydetti: 1-2.

81'inci dakikada Adanasporlu Furkan'ın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Utku, çalımını attıktan sonra topu filelerle buluşturdu: 2-2.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.


İstanbulspor, Ali Tuna, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:39 Kaynak: DHA
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