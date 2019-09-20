Son Dakika Haberleri: İstanbulspor: 2 - Balıkesirspor: 2
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İstanbulspor: 2 - Balıkesirspor: 2

7 dakika önce

Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 7'ye İstanbulspor'a ise 6'ya çıkardı.

İstanbulspor: 2 - Balıkesirspor: 2, System.String[]

Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 7'ye İstanbulspor'a ise 6'ya çıkardı.


Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Furkan Ürün


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 74 Diouf), Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 77 Kağan Miray Bağış), Eslem Öztürk, Muhammed Demirci (Dk. 54 Ali Dere), Cajic, İbrahim Yılmaz


Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Otoo, Furkan Çil, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 64 Serdar Güncü), Kethevoama (Dk. 64 Malle), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 70 Celal Emir Dede)


Goller: Dk. 5 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 26 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 59, 80 Cajic (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Dk. 31 Mrsic, Dk. 44 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Dk. 89 Ali Aytemur (İstanbulspor)

Necmi Kadıoğlu, Balıkesirspor, İstanbulspor, Esenyurt, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:30 
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