İstanbulspor'a deplasmanda tek kişilik dev destek - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbulspor'a deplasmanda tek kişilik dev destek - Son Dakika Spor

İstanbulspor'a deplasmanda tek kişilik dev destek

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor-İstanbulspor mücadelesinde 1 taraftar sarı-siyahlı ekibi tribünde tek başına destekledi.

İstanbulspor'a deplasmanda tek kişilik dev destek, System.String[]

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor- İstanbulspor mücadelesinde 1 taraftar sarı-siyahlı ekibi tribünde tek başına destekledi.


Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Osmanlıspor, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul'dan gelen Yaşar Kartaş isimli İstanbulspor taraftarı 90 dakika boyunca takımını tek başına destekledi. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:06 Kaynak: İHA
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