İstanbulspor - Adana Demirspor: 2 - 0
14 dakika önce
STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl UstaİSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl Usta
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Görkem Güven), İbrahim Yılmaz
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mitrovic, Hakan Bilgiç (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Traore, Vedat Bora (Dk. 54 Legear), Kaan Kanak (Dk. 64 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Berk Yıldız, Pote
GOLLER: Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 87 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Halil İbrahim Sönmez, Cajic, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) - Vedat Bora, Kaan Kanak, Mitrovic, Traore (Adana Demirspor)
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında İstanbulspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 77'nci dakikada İbrahim Yılmaz ve 87'nci dakikada Halil İbrahim Sönmez kaydetti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:19 Kaynak: DHA
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