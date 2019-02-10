Son Dakika Haberleri: İstanbulspor - Adana Demirspor: 2 - 0

İstanbulspor - Adana Demirspor: 2 - 0

14 dakika önce

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl UstaİSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk.

İstanbulspor - Adana Demirspor: 2 - 0, System.String[]


STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl Usta

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Görkem Güven), İbrahim Yılmaz

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mitrovic, Hakan Bilgiç (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Traore, Vedat Bora (Dk. 54 Legear), Kaan Kanak (Dk. 64 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Berk Yıldız, Pote

GOLLER: Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 87 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Halil İbrahim Sönmez, Cajic, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) - Vedat Bora, Kaan Kanak, Mitrovic, Traore (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında İstanbulspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 77'nci dakikada İbrahim Yılmaz ve 87'nci dakikada Halil İbrahim Sönmez kaydetti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:19 Kaynak: DHA

Karaoğlan, Esenyurt, Arif Morkaya, İstanbulspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı Galatasaray, Trabzonspor ile Karşı Karşıya Gelecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Konyasporlu Adis Jahovic, Gol Attıktan Sonra Malatyaspor Kalecisi Farnolle'nin Elini Isırdı Domagoj Vida'nın Eşi Ivana Vida'nın Sosyal Medya Paylaşımı, Hırvat Basınında Tepkiyle Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 18:33:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbulspor - Adana Demirspor: 2 - 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]