İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
07.11.2020 12:23
TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken İstanbulspor- Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yarın saat 19.00'da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.
Adana Demirspor, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.
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