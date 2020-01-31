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İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti.
6 saat önce
Sözleşmesi feshedilen İranlı futbolcu yeniden sarı lacivertli takıma döndü.
Sözleşmesi feshedilen İranlı futbolcu yeniden sarı lacivertli takıma döndü.
18 yaşındaki forvet oyuncusu sarı siyahlı formayla 11 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe Allanyar'ı sezon başında İran ekibi Esteghlal FC'den 753 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:32
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