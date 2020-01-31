İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti. - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti. - Son Dakika Spor

İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti.

6 saat önce

Sözleşmesi feshedilen İranlı futbolcu yeniden sarı lacivertli takıma döndü.

İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti., System.String[]

Sözleşmesi feshedilen İranlı futbolcu yeniden sarı lacivertli takıma döndü.


18 yaşındaki forvet oyuncusu sarı siyahlı formayla 11 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.


Fenerbahçe Allanyar'ı sezon başında İran ekibi Esteghlal FC'den 753 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:32 
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