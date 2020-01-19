İstanbulspor-BB Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika
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İstanbulspor-BB Erzurumspor maçının ardından

6 saat önce

İstanbulspor, sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalırken maçın ardından iki ekibin hocası açıklamada bulundu.

İstanbulspor-BB Erzurumspor maçının ardından, System.String[]

İstanbulspor, sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalırken maçın ardından iki ekibin hocası açıklamada bulundu. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri pozisyonlardan yararlanamadıklarını söylerken, İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise üst sıraları hedeflediklerini ifade etti.


TFF 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile BB Erzurumspor 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki ekibin hocaları açıklamalarda bulundu. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 3 puan almak istediklerini ifade ederken, "Öne geçtik, pozisyonlar da bulduk. Bugün 3 puan alsaydık, üstteki takımlar da puan kaybetmişti, önemli bir galibiyet olacaktı. Aslında 3 puan ayağımıza kadar gelmişti. 85'e kadar öndeydik. Girdiğimiz pozisyonlarda golü bulamadık. Bu tür maçlarda ikinci golü bulamadığınız zaman 3 puandan oluyorsunuz. Bunları çalışacağız. Hedeften sapma yok. Üstteki takımlar nasıl puan kaybettiyse, biz de 2 puan kaybettik. Oyuncularım elinden geleni yaptı. Oyunun genelinde de iyiydik, pozisyonlarımız var ama ikinci golü atamayınca böyle sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Bundan gerekli sonuçları çıkarıp önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.


Çıkırıkçı: "Üst sıraları hedefliyoruz"


İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise iki takımı da tebrik etmek gerektiğini ifade ederek, "İlk yarıda Erzurum golü buldu, baskılı oynadı. İkinci yarıda biz baskılı oynadık ve golü bulduk. Golden sonra gol de atabilirdik, gol de yiyebilirdik. İki takım için de önemli bir maçtı. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi oynayarak üst sıralara çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
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