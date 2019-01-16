İstanbulspor'da Akaminko 4 Hafta Yok
17 dakika önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Ganalı oyuncusu Jerry Akaminko'nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor
, Ganalı oyuncusu Jerry Akaminko
'nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Sarı-siyahlı kulübün Instagram
hesabından yapılan açıklamada, alt adalesinde üçüncü derece yırtık tespit edilen 30 yaşındaki futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sakatlıkları bulunan Tuncer Duhan Aksu
ve Görkem Güven'in 19 Ocak Cumartesi günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılacak lig mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi.
Ligin 13. haftasında Gençlerbirliği
ile yapılan maçta sakatlanan Arif Morkaya
'nın koşulara başladığı, 21 Ocak Pazartesi günü ise takımla çalışmalara başlayacak duruma geleceği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:15 Kaynak: AA
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