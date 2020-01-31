İstanbulspor'da Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbulspor'da Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

İstanbulspor'da Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da kiralık olarak forma giyen İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

İstanbulspor'da Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da kiralık olarak forma giyen İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan 18 yaşındaki İranlı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Fenerbahçe ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sayyadmanesh, bu sezon İstanbulspor ile tüm kulvarlarda forma giydiği 11 maçta bir gol kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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