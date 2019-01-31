Son Dakika Haberleri: İstanbulspor'da Jerry Akaminko'nun Sözleşmesi Feshedildi

İstanbulspor'da Jerry Akaminko'nun Sözleşmesi Feshedildi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Ganalı savunma oyuncusu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

İstanbulspor'da Jerry Akaminko'nun Sözleşmesi Feshedildi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Ganalı savunma oyuncusu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Akaminko, bu sezon 7 müsabakada sarı-siyahlı formayı giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:02 Kaynak: AA

İstanbulspor, Jerry Akaminko, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tahkim Kurulu, Skrtel'in 3 Maçlık Cezasında İndirime Gitti Manchester United, Martial ile Sözleşme Yeniledi

Kostas Mitroglou, Galatasaray'dan Ne Kadar Alacak? KAP Açıklaması Geldi Medipol Başakşehir, Hannover 96'dan Mete Kaan Demir ile Sözleşme İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 22:25:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbulspor'da Jerry Akaminko'nun Sözleşmesi Feshedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]