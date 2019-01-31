İstanbulspor'da Jerry Akaminko'nun Sözleşmesi Feshedildi
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Ganalı savunma oyuncusu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor
'da Ganalı savunma oyuncusu Jerry Akaminko
'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Akaminko, bu sezon 7 müsabakada sarı-siyahlı formayı giydi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:02 Kaynak: AA
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