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İstanbulspor'da Tekke'nin yardımcılığına Yattara getirildi
6 saat önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcılığına eski Trabzonspor futbolcusu İbrahima Yattara'yı getirdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcılığına eski Trabzonspor futbolcusu İbrahima Yattara'yı getirdiğini açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahima Yattara bugün itibari ile teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin ekibine katılmış ve İstanbulspor'da antrenörlük hayatına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" denildi.
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