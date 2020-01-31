İstanbulspor'da Tekke'nin yardımcılığına Yattara getirildi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcılığına eski Trabzonspor futbolcusu İbrahima Yattara'yı getirdiğini açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahima Yattara bugün itibari ile teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin ekibine katılmış ve İstanbulspor'da antrenörlük hayatına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" denildi.