İstanbulspor'da Tekke'nin yardımcılığına Yattara getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbulspor'da Tekke'nin yardımcılığına Yattara getirildi - Son Dakika Spor

İstanbulspor'da Tekke'nin yardımcılığına Yattara getirildi

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcılığına eski Trabzonspor futbolcusu İbrahima Yattara'yı getirdiğini açıkladı.

İstanbulspor'da Tekke'nin yardımcılığına Yattara getirildi, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcılığına eski Trabzonspor futbolcusu İbrahima Yattara'yı getirdiğini açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahima Yattara bugün itibari ile teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin ekibine katılmış ve İstanbulspor'da antrenörlük hayatına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" denildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Yattara, İstanbulspor, Fatih Tekke, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
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