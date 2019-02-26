İstanbulspor'dan Ali Dere'ye Yeni Sözleşme

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, orta saha oyuncusu Ali Dere'nin sözleşmesini uzattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, orta saha oyuncusu Ali Dere'nin sözleşmesini uzattı.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin, 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.



Ali Dere, bu sezon ligde forma giydiği 13 maçta 3 gol kaydetti.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Merve Sanay'ın Ünlü Oyuncu ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye Attığı Golden Sonra Sevinmedi

Burak Yılmaz, Beşiktaş Formasıyla 4. Golünü Attı

16 Transfer Birden Yapan Eskişehirspor, İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başladı