Son Dakika Haberleri: İstanbulspor'dan Ali Dere'ye Yeni Sözleşme

İstanbulspor'dan Ali Dere'ye Yeni Sözleşme

9 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, orta saha oyuncusu Ali Dere'nin sözleşmesini uzattı.

İstanbulspor'dan Ali Dere'ye Yeni Sözleşme, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, orta saha oyuncusu Ali Dere'nin sözleşmesini uzattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin, 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Ali Dere, bu sezon ligde forma giydiği 13 maçta 3 gol kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:26 Kaynak: AA

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