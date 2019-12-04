Son Dakika Haberleri: İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk...
Son Dakika Spor İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk... - Son Dakika Spor

İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk...

6 saat önce

İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı.

İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk..., System.String[]

İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı. - İSTANBUL

victor moses, İstanbulspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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