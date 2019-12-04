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İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk...
6 saat önce
İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı. - İSTANBUL
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