İstanbulspor, Jetmir Topalli'yi kadrosuna kattı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Jetmir Topalli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbulspor, 23 yaşındaki santrfor Jetmir Topalli ile 5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon KF Ballkani takımından Yeni Malatyaspor'a tranfer olan Kosovalı oyuncu, bu sezon TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor için ter dökecek. İstanbulspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Jetmir Topalli ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar (5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. İstanbulspor'a Hoş Geldin!" ifadelerine yer verdi.Jetmir Topalli, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında toplam 17 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.