İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağlamıştır. Yeni teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ve ekibine 'Hoş geldin.' diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ligin ilk 2 haftasında puan elde edemeyen İstanbulspor, teknik direktör Cem Bağcı ile yollarını ayırmıştı.