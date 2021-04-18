İstanbulspor-Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Menemenspor'u 4-0 yenen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Saffet Akbaş, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Akbaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk 15 dakika iki takım da temkinli oynadı. Akabinde çok güzel bir gol bulduk. İkinci yarı daha baskılı, daha coşkulu oynadık. Gollerin hepsi birbirinden güzel. Ayırt edilmesi imkansız." şeklinde konuştu.

Menemenspor'u tebrik eden Akbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu. Uzun zamandır böyle farklı galibiyet almamıştık. Kazandığımız için bana belki böyle geliyor ama güzel bir maç olduğunu düşünüyorum."

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı ise üzgün olduklarını dile getirdi.

Yazıcı, "Ağır bir yenilgi aldık. Çok üzgünüz. 4-0'lık skor bize yakışmadı. İstanbulspor ile başa baş bir oyun sergiledik. 1-0 geriye düşmemize rağmen bizim de kornerlerden pozisyonlarımız oldu. Kendi yaptığımız hatalarla rakibin gol atmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

İlk yarı dengeli bir maç geçirdiklerini söyleyen Yazıcı, "İkinci yarıda bu dengeyi sağlayamadık. Oyundan erken koptuk. Yorgunluklar oldu. Üç gün önce Samsunspor ile çok tempolu bir maç oynadık. O maçın yorgunluğunu üzerimizden atamadık." değerlendirmesinde bulundu.