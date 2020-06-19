İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı

TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Eslem'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Papa'nın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Popov'un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Selim Ilgaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.

36. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Eslem'in içeri yerden çevirdiği topa kale önünde Papa Diouf'un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

55. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Kağan Miray'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Akın sektirdi. Arka direkte topu önünde bulan Papa'nın vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

69. dakikada sağ taraftan atılan yerden pasta meşin yuvarlak sol tarafta Caner Hüseyin Bağ'ın önünde kaldı. Caner Hüseyin sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

88. dakikada Yusuf'un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2

90+6. dakikada sarı kartı bulunan Issah'ın rakibi Barbosa'ya yaptığı hareketi hakem Alper Çetin sarı kart olarak değerlendirdi ve Issah ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

STAT: NECMİ KADIOĞLU

Hakemler: Alper Çetin xx, Gökmen Baltacı xx, Cem Özbay xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan xx, Atchom xx, Ali Aytemur xx, Rıdvan Şimşek xx (Zafer Şensoy dk. 65 x), Issah xx, Eslem Öztürk xxx (Uygar Mert Zeybek dk. 81 ?), Cajic xx, Ali Dere xx, Kağan Miray Bağış xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 75 x), Papa Diouf xxx (İbrahim Yılmaz dk. 76 x)

Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Mehmet Yeşil, Egehan Gök, Berkay Görmez, Erdem Şen, Emir Gökçe

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Rayane Aabid xx, Gökhan Karadeniz xx (Hamza Gür dk. 57 x), Selim Ilgaz xx, Caner Hüseyin Bağ xxx (Soner Örnek dk. 82 xxx), Mirkan Aydın x (Alican Özfesli dk. 57 xx), (Barbosa dk. 75 x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Furkan Şeker

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Papa Diouf (dk. 36 ve 55) (İstanbulspor), Caner Hüseyin Bağ (dk. 69), Soner Örnek (dk. 88) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Issah (dk. 90+6) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Eslem Öztürk (İstanbulspor) Popov, Hamza Gür, Sadi Karaduman (Hatayspor)

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Hatayspor, Papa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı         
00:25
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:13
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı         
23:53
Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu         
23:44
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın         
23:38
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi         
23:29
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü         
23:20
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı         
22:47
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor         
22:39
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız         
22:23
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 05:10:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei