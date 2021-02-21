İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti - Son Dakika

İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti

21.02.2021 00:08
İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti, System.String[]

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Turgut Doman'ın kural hatası yaptığını öne sürdü.

Spor Toto 1. Lig bu hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. 22. hafta mücadelesinde ligin 3. sırasındaki İstanbulspor, 2. sıradaki Samsunspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 13. dakikada Guido Koçer'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve zirve yolunda önemli bir maçı geride bıraktı. Ancak maçtan sonra İstanbulspor, kural hatası yapıldığını iddia etti.

İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti

"AÇIK BİR KURAL HATASI YAPILMIŞTIR"

Sarı siyahlıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına karşın Eduart Rroca'ya verdiği sarı kartı ikinci kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi; oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm itirazlarına karşın açık bir kural hatası yapmıştır" denildi.

İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti

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Son Dakika Spor İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti - Son Dakika Spor


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