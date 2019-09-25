İstanbulspor son 16 biletini uzatmalarda aldı!

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 74 ve 80), Yunus Emre (dk. 95) (İstanbulspor), Onur Civelek (dk. 6), Mehmet Aytemiz (dk. 67) (Pazarspor)

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EYT'liler için komisyonda üç farklı teklif var