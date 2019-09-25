İstanbulspor son 16 biletini uzatmalarda aldı!

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Erdem Temel, Uğur Erdoğan, Uğur Önay
İstanbulspor: Yusuf Aklan, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil (Wellington dk. 93 ), Muhammet Şahin (Zafer Şensoy dk. 49 ), Yavuzhan Keleşoğlu, Papa Diouf, Okan Saraçoğlu, Berkay Görmez (Eslem Öztürk dk. 79 ), Allahyar Sayyadmanesh (İbrahim Yılmaz dk. 61 ), Oğuzhan Akgün, Yunus Emre Yalçın
Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Aykut Civelek, Cevat Kuy, Mehmet Eksik, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Oğuzhan Birben, Fatih Ergen (Fahri Öçalmaz dk. 72 ), Kadir Yurdakul (Mete Karahan dk. 106 ) Mithat Pala (İbrahim Topaloğlu dk. 46 ) Onur Civelek (Can Muhammet Vural dk. 78 ), Mehmet Aytemiz
Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 74 ve 80), Yunus Emre (dk. 95) (İstanbulspor), Onur Civelek (dk. 6), Mehmet Aytemiz (dk. 67) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Okan Saraçoğlu, Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), Mehmet Eksik, Şeyhmus Adülkadir Aksu, Mehmet Aytemiz (Pazarspor)