Son Dakika Haberleri: İstanbulspor son 16 biletini uzatmalarda aldı!
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İstanbulspor son 16 biletini uzatmalarda aldı!

1 saat önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Erdem Temel, Uğur Erdoğan, Uğur Önayİstanbulspor: Yusuf Aklan, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil (Wellington dk. 93 ), Muhammet Şahin (Zafer Şensoy dk. 49 ), Yavuzhan Keleşoğlu, Papa Diouf, Okan Saraçoğlu, Berkay Görmez (Eslem Öztürk dk.

İstanbulspor son 16 biletini uzatmalarda aldı!, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Erdem Temel, Uğur Erdoğan, Uğur Önay


İstanbulspor: Yusuf Aklan, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil (Wellington dk. 93 ), Muhammet Şahin (Zafer Şensoy dk. 49 ), Yavuzhan Keleşoğlu, Papa Diouf, Okan Saraçoğlu, Berkay Görmez (Eslem Öztürk dk. 79 ), Allahyar Sayyadmanesh (İbrahim Yılmaz dk. 61 ), Oğuzhan Akgün, Yunus Emre Yalçın


Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Aykut Civelek, Cevat Kuy, Mehmet Eksik, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Oğuzhan Birben, Fatih Ergen (Fahri Öçalmaz dk. 72 ), Kadir Yurdakul (Mete Karahan dk. 106 ) Mithat Pala (İbrahim Topaloğlu dk. 46 ) Onur Civelek (Can Muhammet Vural dk. 78 ), Mehmet Aytemiz


Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 74 ve 80), Yunus Emre (dk. 95) (İstanbulspor), Onur Civelek (dk. 6), Mehmet Aytemiz (dk. 67) (Pazarspor)


Sarı kartlar: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Okan Saraçoğlu, Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), Mehmet Eksik, Şeyhmus Adülkadir Aksu, Mehmet Aytemiz (Pazarspor)

Mehmet Yeşil, İstanbulspor, Wellington, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:00 
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