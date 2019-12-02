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İstanbulspor teknik direktörü fırat gül fenerbahçe maçında istanbulspor'a yakışır bir oyun...
6 saat önce
İstanbulspor Teknik Direktörü Fırat Gül Fenerbahçe maçında İstanbulspor'a yakışır bir oyun sergileyeceğiz. Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:31 Kaynak: DHA
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