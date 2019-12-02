Son Dakika Haberleri: İstanbulspor teknik direktörü fırat gül fenerbahçe maçında istanbulspor'a yakışır bir oyun...
Son Dakika Güncel İstanbulspor teknik direktörü fırat gül fenerbahçe maçında istanbulspor'a yakışır bir oyun... - Son Dakika

İstanbulspor teknik direktörü fırat gül fenerbahçe maçında istanbulspor'a yakışır bir oyun...

6 saat önce

İstanbulspor Teknik Direktörü Fırat Gül Fenerbahçe maçında İstanbulspor'a yakışır bir oyun sergileyeceğiz.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fırat Gül Fenerbahçe maçında İstanbulspor'a yakışır bir oyun sergileyeceğiz

İstanbulspor teknik direktörü fırat gül fenerbahçe maçında istanbulspor'a yakışır bir oyun...

İstanbulspor, Fenerbahçe, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:31 Kaynak: DHA
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