İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: "İyi mücadele ettik, kazandık" - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: 'İyi mücadele ettik, kazandık' - Son Dakika Spor

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: "İyi mücadele ettik, kazandık"

7 saat önce

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çıkırıkçı, "Oyuncularımız iyi mücadele etti ve sonucunda kazandık.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı:

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çıkırıkçı, "Oyuncularımız iyi mücadele etti ve sonucunda kazandık. İnşallah bu hafta iyi hazırlanıp, Giresun'dan da puanla döneriz." ifadelerini kullandı.


Taşyürek: "Hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık"


Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, İstanbulspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını vurguladı.


Bu maça 3 puan beklentisiyle çıktıklarını aktaran Taşyürek, "Hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık. Hiç tereddütümüzün olmadığı bir maçtı. Soyunma odasında da çok kızdım. Deplasman artık fobiye dönüştü. Yediğimiz golden sonra her şey bitmiş gibi davranıyoruz. Bu kadar iyi oynarken ikinci golü yememiz çok amatörceydi. Yediğimiz golden sonra bu kadar demoralize olmayı beklemiyorduk. Bu süreci geçmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Taşyürek, İstanbulspor, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:32 
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