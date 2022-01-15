Üye Girişi
İstanbulspor-Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika

İstanbulspor-Ümraniyespor maçının ardından

15.01.2022 18:31

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettikleri lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettikleri lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Dalgıç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Hüseyin Dalgıç, Ümraniyespor'un ligin en güçlü takımlarından biri olduğunu belirterek, "Böyle rakipleri yenmek kolay değil. Biz de çok iyi takımız. Hafta içinde Ümraniyespor'u iyi analiz ettik. Oyun kurgumuz tuttu ve istediğimiz sonucu almayı başardık. Güzel bir maç oldu. Lider takıma karşı aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise futbolcularının iyi mücadele etmesine rağmen puan alamadıklarını dile getirdi.

İstanbulspor'un kaliteli bir takım olduğuna değinen Uçar, "Zor bir maç oldu. Maçın ilk yarım saatinde girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıya topa sahip olarak kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istedik ama bunda çok fazla başarılı olamadık. Hücum ederken kaybettiğimiz top sonunda verdiğimiz penaltıyla mağlup olduk. Bugün oyuncularım kötü bir mücadele ortaya koymadı. Mücadelelerinden dolayı onları kutluyorum." şeklinde konuştu.

İstanbulspor-Ümraniyespor maçının ardından
İstanbulspor-Ümraniyespor maçının ardından
İstanbulspor-Ümraniyespor maçının ardından

YORUMLAR
500

Mehmet Hüseyin, İstanbulspor, Ümraniyespor, Sigorta, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbulspor-Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika


Rıdvan Dilmen'den şaşırtan açıklamalar: Izdırap çekiyorum Rıdvan Dilmen'den şaşırtan açıklamalar: Izdırap çekiyorum         
20:13
Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
18:42
Rusya'dan ABD'nin Ukrayna'yı işgal suçlamasına yanıt: Sözleri not aldık Rusya'dan ABD'nin Ukrayna'yı işgal suçlamasına yanıt: Sözleri not aldık         
17:58
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
20:12 Rıdvan Dilmen'den şaşırtan açıklamalar: Izdırap çekiyorum
20:01 Son Dakika! Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 63 bin 967 yeni vaka tespit edildi
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz elektrik vaadi hakkında konuştu: Vermeye başladınız mı?
19:41 CHP Parti Meclisi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz
19:41 Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı
19:16 Bir anda sinirlenen genç 4. kattan aşağıya atladı
19:08 Koronavirüs tedavisi gören Temel Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu
18:39 Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor
18:39 Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'dan açıklama: Beklentileri karşılayacağım, kupalara talibiz
18:24 Fenerbahçe'den yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile cesur kadro
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 20:23:12. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbulspor-Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement