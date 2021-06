SPOR İstanbulspor'un Bolu kampı başladı

TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor, yeni sezon öncesi Bolu'da kamp çalışmalarına başladı. Sarı-siyahlıların teknik direktörü Cem Bağcı, "Rakibi zorlayan bir takım oyunumuz var. Bu oyunu geliştirmek istiyoruz. Rakipleri oyunumuzla her zaman yenmeye çıkacağız" dedi.

TFF 1'inci Lig takımlarından İstanbulspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'ya geldi. Karacasu beldesinde bulunan bir otele yerleşen sarı-siyahlılar ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Otelin futbol sahasındaki antrenmanda futbolcular, teknik direktör Cem Bağcı yönetiminde önce ısınma koşusu, ardından güç çalışması yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Cem Bağcı, 28 oyuncuyla kamp çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Sezonun kuvvet, dayanıklılık depolarını doldurmaya çalışıyoruz. Çünkü sezon içinde bizim hedeflediğimiz baskılı oyunun ön hazırlıklarını yapıyoruz. Enerji depolarını doldurmaya geldik. Kampın son gününde Gazişehir ile hazırlık maçımız var ve orada takımı 2'ye böleceğiz ve 45'er dakika oynayacağız" dedi.

'TRANSFERDE ACELE ETMİYORUZ'

Transfer konusunda aceleci davranmadıklarını belirten Bağcı, "Tabii önemli oyuncular tercih ediliyor. 5 oyuncumuz gitti. O açıkları kendi genç ve yetenekli oyuncularımızla doldurmak istiyoruz. Transferde de takip ettiğimiz oyuncular var. Bizim seviyemizi artıracak, bize kişisel uyan oyuncu tarzı arıyoruz. Acele etmiyoruz. Piyasayı şu an takip ediyoruz" diye konuştu.

'İSTANBULSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN OLUR'

Cem Bağcı, İstanbulspor'un her zaman hedefleri olan bir takım olduğunu anlatarak, şunları dedi:

"Bence bu sene çok güzel bir lig olacak. Yukarıdan gelen takımlar, aşağıdan çıkan takımlar var. Güçlü takımlar olacak. Ligin seviyesi bu sene çok iyi olacak. Bence İstanbulspor bu güçlü lige renk katacak ama yorucu bir lig olacak. İstanbulspor'un hedefi her zaman olur. Bizim mevcut oyunumuzla, İstanbulspor'un kimliği olarak her zaman topla oyunu hedefleyen, rakibi zorlayan bir takım oyunumuz var. Bu oyunu geliştirmek istiyoruz. Rakipleri oyunumuzla her zaman yenmeye çıkacağız. Bu sene yine ağırlığımızı sahaya vermek istiyoruz."