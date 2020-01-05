İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke: 'Bilmediğimiz oyuncumuz yok' - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke: 'Bilmediğimiz oyuncumuz yok' - Son Dakika Spor

İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke: 'Bilmediğimiz oyuncumuz yok'

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, takımının Antalya kampındaki ilk antrenmanından önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke: 'Bilmediğimiz oyuncumuz yok', System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, takımının Antalya kampındaki ilk antrenmanından önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


Takımdaki çoğu oyuncuyu tanıdığını dile getiren Fatih Tekke, "Zaten çoğu bizim oyuncumuzdu, 1.5 yıl öncesinde çok emeğimiz olan bir oyuncu grubu. Birkaç oyuncu katılmış, onun haricinde çok ekstra, bilmediğimiz oyuncumuz yok. Bugün hemen hemen tam kadro ilk defa antrenman yapıyoruz, 10-15 günlük bir süremiz var. Neşemiz, keyfimiz yerinde. sakatlıklarımız var 1-2 tane. Onların dönmesiyle daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


"OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ ANCAK BU SADECE BİZİM İSTEĞİMİZLE OLAN BİR ŞEY DEĞİL"


Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren Fatih Tekke, şöyle konuştu:


"Tabii eksik bölgelerimiz var, oyuncu katmak istiyoruz ama bu sadece bizim isteğimizle olan bir şey değil. Kulübün, gelecek olan oyuncunun durumu, maddi durumlar, bunlar biraz süre isteyen şeyler. Bizim kulübümüze de uyması gerekiyor. İstediğimiz bölgeler tabii ki var, sadece mevkiler üzerinden değil eksik olan bölgelerimiz var. Kafamızda taktiksel olarak kurguladığımız birçok şey var, buna daha uygun, daha verim alabileceğimizi düşündüğümüz oyuncu tipi var ama tabii ki bu şartlarla ilgili."


"HEDEFİM HEP KAZANMAYA YÖNELİK"


Hayattaki hedefinin hep kazanmaya yönelik olduğunu dile getiren Tekke, "Benim hayattaki hedefim hep kazanmaya yönelik fakat kazanmaya yönelikken veriler çok önemli. Futbolda, antrenörlükte önemsediğim şeylerden birisi de oyunun taktiksel anlamda belirgin olmasını sağlayabilmek. Bunu bana göre birçok maçımızda yaptık ama bunu asıl anlamlı kılan şey oyuncunun kalitesidir. İki direğin içerisine top girer ise başarılı, girmezse başarısız oluyorsunuz. Biz onlarla çok şey yaptık, bu dönem de artık sonuç alma zamanı ama eksiklerimiz var mı, evet diyebilirim" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.


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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Fatih Tekke, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:50 
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