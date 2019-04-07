Son Dakika Haberleri: İstanbulsporlu File Bekçisi Alperen'in Zorlu Haftası

İstanbulsporlu File Bekçisi Alperen'in Zorlu Haftası

8 dakika önce

Aslen Balıkesirli olan İstanbulspor'un başarılı kalecisi Alperen Uysal son 3 maçta alınan 7 puana verdiği katkı nedeniyle takımın gözdesi oldu.

İstanbulsporlu File Bekçisi Alperen'in Zorlu Haftası, System.String[]
Aslen Balıkesirli olan İstanbulspor'un başarılı kalecisi Alperen Uysal son 3 maçta alınan 7 puana verdiği katkı nedeniyle takımın gözdesi oldu. En son baba memleketi Balıkesirspor maçında kurtardığı gollerle ön plana çıkan Alperen Uysal, geçtiğimiz hafta da annesinin memleketi Eskişehir'de takımının kurtarıcısı oldu.

Galatasaray altyapısında yetişen ve İstanbulspor'da forma giyen Balıkesirli başarılı kaleci Alperen Uysal 5 gün içinde hem annesinin hem de babasının memleketlerine karşı forma giydi. Anne ve babasının memleketinde duygusal davranmayarak tam bir profesyonellik örneği sergileyen Alperen Uysal, Balıkesirspor maçında yüzde 100 3, Eskişehir'de ise 5 pozisyonun kalesinde gol olmasını önledi. İstanbulspor'un başına gelen Fırat Gül ile müthiş bir çıkış yakalayan Balıkesirli kaleci Alperen Uysal Balıkesirspor maçıyla birlikte ligde 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçında sergilediği performansla takımının yıldızı oldu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:16 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'nin Eskişehir'deki Talebi Kabul Edildi! Oylar Yeniden Sayılacak Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti Fenerbahçe, Ankaragücü Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu Ozan Kabak, Almanya'da Gündemden Düşmüyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:24:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbulsporlu File Bekçisi Alperen'in Zorlu Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]