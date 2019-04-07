İstanbulsporlu File Bekçisi Alperen'in Zorlu Haftası
8 dakika önce
Aslen Balıkesirli olan İstanbulspor'un başarılı kalecisi Alperen Uysal son 3 maçta alınan 7 puana verdiği katkı nedeniyle takımın gözdesi oldu.
Aslen Balıkesirli olan İstanbulspor
'un başarılı kalecisi Alperen Uysal
son 3 maçta alınan 7 puana verdiği katkı nedeniyle takımın gözdesi oldu. En son baba memleketi Balıkesirspor
maçında kurtardığı gollerle ön plana çıkan Alperen Uysal, geçtiğimiz hafta da annesinin memleketi Eskişehir
'de takımının kurtarıcısı oldu. Galatasaray
altyapısında yetişen ve İstanbulspor'da forma giyen Balıkesirli başarılı kaleci Alperen Uysal 5 gün içinde hem annesinin hem de babasının memleketlerine karşı forma giydi. Anne
ve babasının memleketinde duygusal davranmayarak tam bir profesyonellik örneği sergileyen Alperen Uysal, Balıkesirspor maçında yüzde 100 3, Eskişehir'de ise 5 pozisyonun kalesinde gol olmasını önledi. İstanbulspor'un başına gelen Fırat
Gül ile müthiş bir çıkış yakalayan Balıkesirli kaleci Alperen Uysal Balıkesirspor maçıyla birlikte ligde 24, Ziraat Türkiye Kupası
'nda da 2 maçında sergilediği performansla takımının yıldızı oldu. - BALIKESİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:16 Kaynak: İHA
CHP'nin Eskişehir'deki Talebi Kabul Edildi! Oylar Yeniden Sayılacak
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti
Fenerbahçe, Ankaragücü Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu
Ozan Kabak, Almanya'da Gündemden Düşmüyor!