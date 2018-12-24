Son Dakika Haberleri: İstanköy Adası'nda Bulunan Fetö'cünün Valizinden Çıkanlar Şok Etti

İstanköy Adası'nda Bulunan Fetö'cünün Valizinden Çıkanlar Şok Etti

55 dakika önce

İstanköy Adası'nda bulunan FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti Türk kaptanın Yunan adasına götürdüğü valizin başına dert olduMUĞLA - Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçan FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin çantasından çıkanlar Yunan yetkilileri şok etti.

İstanköy Adası'nda bulunan FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti
Türk kaptanın Yunan adasına götürdüğü valizin başına dert oldu

MUĞLA - Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçan FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin çantasından çıkanlar Yunan yetkilileri şok etti. Bodrum'dan giden çantadan başka ülkelere ait pasaport mühürleri, kaşeleri, sahte pasaportlar, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonları çıktı.
Geçtiğimiz hafta Yunan polisleri tarafından İstanköy Adası'nda gözaltına alınan Türk feribot kaptanı ve çalışanı serbest bırakıldı. Soruşturmayı genişleten Yunan polisinin valiz içerisinde 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet hard disk ve 1 adet cep telefonu ele geçirdiği öğrenildi. Yakalanan eşyaları incelemeye alan Yunan yetkililer, yaptıkları araştırmada ele geçirilen malzemelerin FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olan Kara Kuvvetlerinden ihraç H.Y.'ye ait olduğunu tespit etti. Yakalanan eşyalara el koyan Yunan ekipleri, gemi kaptanı, gemi personeli ve FETÖ üyesi H.Y'yi gözaltına aldı. Yunanistan'da mahkemeye çıkarılan gemi kaptanı ve çalışanı serbest bırakılırken, FETÖ üyesi H.Y.'nin ise akıbeti ile ilgili bilgi alınamadı.
Yunanistan'da serbest bırakılan kaptan ve gemi çalışanı, Bodrum gümrüğünden giriş yapar yapmaz Bodrum KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorguya alınan kaptan S.G. ve gemi çalışanı A.A., çantayı K.Y. isimli şahıstan aldıklarını, 20 yıllık arkadaşı olduğu için güvenip içerisine bakmadığını söyledikleri öğrenildi. Bunun üzerine çantayı veren K.Y'yi de gözaltına alan ekipler, yaptıkları araştırmada K.Y isimli şahsın Ankara'da aranması olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan ihraç edilen H.Y.'nin abisi olduğunu tespit etti.
3 şüpheli silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan adliyeye sevk edildi. Kaptan S.G ve gemi çalışanı A.A. savcılık tarafından serbest bırakılırken, malzemelerin sahibi K.Y. ise tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:18 Kaynak: İHA

Yunanistan, İstanköy, 3. Sayfa
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