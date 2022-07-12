İSTANUL VALİLİĞİ'NDEN 15 TEMMUZ BELGESELİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından 'Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar' belgeseli hazırlandı. Belgeselin özel gösterimi yarın akşam yapılacak.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi şehitleri, gazileri ve tanıklarının birbirinden farklı hikayeleri, 'Türkiye Aşkına Geride Kalanlar' adıyla belgesel oldu. Belgeselde çarpıcı röportajlar yer alıyor. Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı ve 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgesel, 45 dakikalık görsel bir arşiv niteliği de taşıyor. Belgeselin özel gösterimi yarın saat 19.30'da Atlas Sineması'nda yapılacak.