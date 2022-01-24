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İstasyon çalışanını sorularıyla oyalayıp deposunu doldurdu ardından kaçtı - Son Dakika

İstasyon çalışanını sorularıyla oyalayıp deposunu doldurdu ardından kaçtı

24.01.2022 21:00

Kocaeli'de benzin istasyonuna gelerek kullandığı araca yakıt alan bir şahıs, görevliyi "Yalova'ya ne taraftan gidebilirim?", "Şarj aleti var mı?" gibi sorularla oyaladıktan sonra depoyu doldurup kaçtı. Olay güvenlik kamerasına da yansırken, aracın plakasının sahte olduğu öğrenildi.

Başiskele ilçesine bağlı Fakülte Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunda otomobille yakıt almak için istasyona gelen şahıs, aracına yakıt doldurulurken bir yandan da istasyon çalışanıyla diyaloglarda bulundu.

SORULARLA OYALADI

" Yalova'ya ne taraftan gidebilirim?", "Şarj aleti var mı?" gibi sorularla çalışanı oyalayan şahıs, istasyon görevlisinin dolum sonrası fişi getirdiği esnada hareket ederek uzaklaştı. Yaşanan tüm bu süreç anbean istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şahsın hiçbir ödeme yapmadan gitmesi üzerine akaryakıt çalışanları durumu polise bildirdi.

Deposunu doldurdu, parasını ödemeden kaçtı

MAĞDURİYETİN MİKTARI 550 TL

İstasyonda yaşanan kaybın 550 TL olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde aracın plaka bilgisi kamera görüntülerinden tespit edilemezken plakanın da sahte olduğu bildirildi.

İstasyonun işletmecisi Rasim Bilgi, yaşanan olayın kendilerinde mağduriyete neden olduğunu belirtti. Bilgi, "Gece, 01.05 sıralarında ön saha satış arkadaşımıza bir misafir aracımız geliyor. Müşteri, 'Yalova'ya nasıl gidebilirim?', 'Şarj aleti var mı?' gibi çeşitli sorular sorarak çalışan arkadaşımızın dikkatini dağıtıyor. Daha sonra ödeme kısmına geldiğinde aracı hızla uzaklaştırarak olay yerinden ayrılıyor. Bize de 550 TL'lik bir mağduriyet yaratıyor. Durumdan mağduruz ve bulunmasını istiyoruz. Polise başvurduk ama plaka, sahte plaka olarak çıkıyor. Çeşitli kamera kayıtları da inceleniyor. Şu an süreç bu şekilde" dedi.

Şahsın dolum öncesi verdiği plakasının da sahte olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Deposunu doldurdu, parasını ödemeden kaçtı
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Türk Lirası, Başiskele, Benzin, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstasyon çalışanını sorularıyla oyalayıp deposunu doldurdu ardından kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstasyon çalışanını sorularıyla oyalayıp deposunu doldurdu ardından kaçtı - Son Dakika
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