Üye Girişi
İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi - Son Dakika

İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi

28.01.2022 12:54
İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi

Batman karayolu üzerinde bulunan petrol istasyonunda 24 Ocak 2022 günü saat 03.30 sıralarında meydana gelen yağma olayında bir şahsın ateşli silahla başından ve göğsünden vurularak öldürülmesi ile ilgili, Batman İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu.

Batman karayolu üzerinde bulunan petrol istasyonunda 24 Ocak 2022 günü saat 03.30 sıralarında meydana gelen yağma olayında bir şahsın ateşli silahla başından ve göğsünden vurularak öldürülmesi ile ilgili, Batman İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğu, A.E. isimli şahsa ateş eden şüphelinin kırmızı kapüşonlu mont giydiği ve yüzünde maske olduğu tespit edildi.

Cinayeti işleyen şahsın üzerindeki kapüşonlu kırmızı mont en belirleyici suç delili olarak belirlendi. Jandarma ekipleri bu belirleyici delilin üzerinde durarak konu ile ilgili bölgede kırmızı kapüşonlu mont kullanan şahısların yapılan araştırması sonucu daha önceden hırsızlık, taksirle ölüme neden olma gibi suçlardan sabıkası olan S.D. isimli şahsın şüpheli olabileceği değerlendirilerek evinde yapılan aramada kırmızı bir mont ile 7.65 mm çapında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçen kırmızı montun kapüşonsuz olması ve evde tabanca bulundurulmasının kolluk kuvvetlerini aldatma maksatlı olduğu değerlendirilmiş ve detaylı yapılan arama neticesinde şüphelinin evinin bahçesinde gizlenmiş şekilde halıya sarılmış olarak olayda kullanıldığı değerlendirilen kırmızı kapüşonlu mont ve bir çift ayakkabı ele geçirildiği belirtildi.

Devam eden çalışmalarda olayı S.D. isimli şahıs ile birlikte gerçekleştiren N.K. ve M.S.K. isimli şahıslar 25 Ocak 2022 günü yapılan operasyonla yakalandı. Ayrıca şüpheli şahısların olay yerinden çaldığı 1 adet Kalaşnikof silah, olay günü maktule ateş edilen 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet pala ve şüphelilerin mağdurları bağlamak için kullandığı koli bandı arazide iki ayrı noktada gizlenmiş bir şekilde bulunarak el konulduğu kaydedildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.D, N.K. ve M.S.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği ifade edildi. - BATMAN

İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi
İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi
İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi
İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi

YORUMLAR
500

Jandarma, Batman, Petrol, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi - Son Dakika


Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Fiyatı 100 liraya kadar çıkan sarımsağın kilosu 2,5 liradan satılıyor Fiyatı 100 liraya kadar çıkan sarımsağın kilosu 2,5 liradan satılıyor         
12:47
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor! Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!         
12:03
İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin? İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin?         
11:26
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak         
10:34
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri         
10:18
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları         
19:17
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak         
17:06
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26

Son Dakika Haberleri
12:54 Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim
12:42 Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı
12:10 Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı
12:09 Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura
12:08 Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı
12:06 TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi
12:02 Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!
12:00 Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası
11:59 İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
11:33 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 13:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement