İstasyon Gemiciler Spor Şampiyonluğa İlerliyor
58 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde oynanan Amatör Lig maçında Istasyon Gemiciler Sporun puanı alması ile sona erdi.
Zonguldak
'ın Çaycuma İlçesi
'nde oynanan Amatör Lig maçında Istasyon Gemiciler Sporun puanı alması ile sona erdi.
Çaycuma sentetik sahada oynanan mücadele de ilk yarı 3-0 Gemici Sporun galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci yarıda Çomranlı Spor gol atsada durumu eşitleyemedi. İstasyon Gemiciler Spor ve Çomranlı Spor maçı 5-1 sona erdi. Maçın skoru neticelenince, bu haliyle İstasyon Gemiciler Spor bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:49 Kaynak: İHA
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