Son Dakika Haberleri: İstasyon GemicilerSpor dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi
Son Dakika Spor İstasyon GemicilerSpor dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi

İstasyon GemicilerSpor dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi

8 dakika önce

Zonguldak Deplasmanlı Amatör Süper Lig'e çıkan Çaycuma Grubu takımlarından İstasyon GemicilerSpor dayanışma ve kaynaşma adı altında sabah kahvaltısı organizasyonda davetlilerle bir araya geldi.

İstasyon GemicilerSpor dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi, System.String[]

Zonguldak Deplasmanlı Amatör Süper Lig'e çıkan Çaycuma Grubu takımlarından İstasyon Gemiciler Spor dayanışma ve kaynaşma adı altında sabah kahvaltısı organizasyonda davetlilerle bir araya geldi.


Çaycuma Seka Sosyal Tesislerinde gerçekleşen dayanışma ve kaynaşma kahvaltı programına çok sayıda davetli katıldı. İstasyon GemicilerSpor yönetim kurulu tarafından Spor Kulübünün yararına düzenlenen kahvaltı yoğun katılımla gerçekleşirken İstasyon Gemiciler Spor Kulübü Başkanı İlker Karahatıl, kulüp yöneticileri ve futbolcular adına ana sponsoru olan Yurtbay Seramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Zeki Yurtbay'a ve tüm davetlilere katkılarından dolayı teşekkür etti. Düzenlenen kahvaltıda birlik ve beraberlik örneği sergilendi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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