Son Dakika Haberleri: İstasyon Gemicilerspor Şampiyon Oldu

İstasyon Gemicilerspor Şampiyon Oldu

56 dakika önce

Amatör Ligi ekiplerinden İstasyon Gemicilerspor playoff mücadelesinde karşılaştığı rakiplerini yenerek kupayı aldı.

İstasyon Gemicilerspor Şampiyon Oldu, System.String[]
Amatör Ligi ekiplerinden İstasyon Gemicilerspor playoff mücadelesinde karşılaştığı rakiplerini yenerek kupayı aldı.

Zonguldak Deplasmanlı Amatör Süper Lig'e çıkan Çaycuma Grubu takımlarından İstasyon Gemiciler Spor şampiyon oldu. İstasyon Gemiciler Spor Kulübü Başkanı İlker Karahatıl, kulüp yöneticileri ve futbolcular takımın ana sponsoru olan Yurtbay Seramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Zeki Yurtbay'ı ziyaret etti.

Daha sonra Seka Sosyal Tesisleri'nde futbolcular ve yöneticiler şampiyonluk yemeği yedi. Yemek programına Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'da katıldı. Kulüp Başkanı İlker Karahatıl, "2017-2018 sezonunda takımın genç ve tecrübesiz olmasından kaynaklı olarak talihsizliklerle süperlikten birinci amatöre düşmüştük. Ancak 2018-2019 sezonunda yönetimimiz, hocamız ve topçularımızla kilitlendik. Bunun neticesinde Çaycuma'da mağlup olarak şampiyon olan takımımız gruplarda da rakiplerini eleyerek süper lige çıkmıştır. Kulübümüze ilk günden bu yana desteklerini esirgemeyen başta Yurtbay Şirketler Grubuna, Zeki Yurtbay, Zeki İlter Yurtbay, Ömer Yurtbay, Formina Kurul Başkanı İbrahim Ece, Emniyet Gıda Zekai Kamitoğlu, Qen Enerji İlyas Işıklı, Belediye Başkanımız Bülent kantarcı, Kaymakamımız Serkan Keçeli, yöremizdeki işadamlarımızı ve bizden bugüne kadar desteğini hiç esirgemen değerli Çaycuma halkına teşekkürü bir borç bilip kupayı armağan ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:22 Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belediye İşçisi, Mesai Arkadaşına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı Genoa, Dorukhan Toköz İçin Beşiktaş'a Transfer Teklifinde Bulundu Shinji Kagawa İçin Bayer Leverkusen ve Schalke Harekete Geçti Beşiktaş, Altyapı Oyuncuları ile Ayağa Kalkacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:18:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstasyon Gemicilerspor Şampiyon Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]