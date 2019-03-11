İstasyon Gemicilerspor Zonguldak Ereğlispor'u 6-0 Mağlup Etti
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde oynanan Amatör Ligi ekiplerinden İstasyon Gemicilerspor playoff mücadelesinde karşılaştığı rakibi Zonguldak Ereğlispor'u 6-0 mağlup etti.
Zonguldak
'ın Çaycuma İlçesi
'nde oynanan Amatör Ligi ekiplerinden İstasyon Gemicilerspor playoff mücadelesinde karşılaştığı rakibi Zonguldak Ereğlispor'u 6-0 mağlup etti.
Süper lig yolunda playoff mücadelesi veren İstasyon Gemicilerspor Çaycuma sentetik saha stadyumunda oynadığı Zonguldak Ereğlispor maçında rakibini 5-0 mağlup ederken 90'ıncı dakika da son attığı golle 6-0'lık büyük avantaj elde etti. Ev sahibinin gollerini Onur Kara
, Şafak Acar, Yasin Yıldırım(2), Okan Muslu
ve Çağdaş Çatma kaydetti.
Istasyon Gemicilerspor aldığı galibiyet ile süper lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istediğini gösterdi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:19 Kaynak: İHA
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