İstasyon Mahallesi'nde Dere Temizlik Çalışması Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki İrice deresinde temizlik çalışmasını tamamladı. MASKİ ekiplerinin mahalleden geçen derede gerçekleştirdiği temizlik çalışması ile dere yatağı içinde suyun akışını engelleyen yabancı maddeler uzaklaştırılarak vatandaşların kış mevsiminde taşkın sıkıntısı yaşamasının önüne geçildi.

"Cengiz Başkanımızı tek geçiyoruz"

Mahalle Muhtarı Ahmet Unut, "MASKİ, mahallemizden geçen derede başlattığı temizlik çalışmasını tamamladı. Dere yatağındaki pislikler temizlenerek suyun akışı hızlandırıldı. Böylelikle mahallemiz taşkından kurtuldu. Çamur ve pislikten eser kalmadı. MASKİ'nin hizmetlerinden çok memnunuz. Büyükşehir ve MASKİ, hizmetleriyle gerçekten göz dolduruyor. Cengiz Başkanımızı zaten tek geçiyoruz. Bundan sonra da kendisini Manisamızın başkanı olarak görmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu güzel hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine çok teşekkür ediyor, selamlarımızı iletiyoruz" dedi.