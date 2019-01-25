Son Dakika Haberleri: İstasyon Mahallesi'nde Dere Temizlik Çalışmasına Başlandı

İstasyon Mahallesi'nde Dere Temizlik Çalışmasına Başlandı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan İrice deresinde temizlik çalışmasına başladı.

İstasyon Mahallesi'nde Dere Temizlik Çalışmasına Başlandı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki İrice deresinde temizlik çalışmasına başladı. MASKİ ekiplerinin mahalleden geçen derede başladığı temizlik çalışması ile dere yatağı içinde suyun akışını engelleyen yabancı maddeler uzaklaştırılarak vatandaşların kış mevsiminde taşkın sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek.

" Cengiz Başkanımız kazanırsa biz kazanmış olacağız"

MASKİ'nin hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Ahmet Unut, "Mahallemizden geçen derede MASKİ tarafından temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışma tamamlandığında mahallemiz çamurdan ve pisliklerden kurtarılacak. Sağolsun MASKİ yetkilileri hemen sıkıntımıza çare oldu. Yağan yağmurlarda suyun akışı da hızlanarak geride kalan ne kadar pislik varsa alıp götürecek. Böylelikle hem hanelerimiz hem de bahçelerimiz taşkından zarar görmeyecek. Cengiz Başkanımızı yeni dönemde de başkanımız olarak görmek istiyoruz. Cengiz Başkanımız kazanırsa biz kazanmış olacağız. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:02 Kaynak: Bültenler

Alaşehir, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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