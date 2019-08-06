İstasyon Mahallesi turnuvasında şampiyon kuyumcular
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Kartepe Belediye desteğiyle gerçekleştirilen İstasyon Mahallesi Futbol Turnuvasında kuyumculuk takımı şampiyon olmayı başardı.
Kartepe Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
Belediye desteğiyle gerçekleştirilen İstasyon Mahallesi Futbol
Turnuvasında kuyumculuk takımı şampiyon olmayı başardı.
Komşuluk ilişkilerinin ve sporun özendirilmesi amacıyla İstasyon Mahallesi sakinleri bir araya gelerek 17 takımın katıldığı futbol turnuvası düzenlediler. Kartepe Belediyesi tarafından destelenen futbol turnuvasına katılan takımlar kıyasıya mücadele etti. Finalde karşılaşan kuyumcular ile Livanespor maçı büyük heyecana sahne oldu. Maçın sonunda kuyumcular takımı galip gelerek şampiyon oldu. Turnuvada şampiyon olan takımına kupasını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman
verdi. Başkan Kocaman, "Seyir zevki yüksek ve bol gollü geçen muhteşem bir turnuvanın ardından final maçında 1'incilik kupasını kaldıran takımı özelinde tüm takımlarımızı, forma giyen tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ
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