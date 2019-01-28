Son Dakika Haberleri: İstasyon" Oyunu Tiyatroseverlerle Buluştu

İstasyon" Oyunu Tiyatroseverlerle Buluştu

1 saat önce

Sanat 3 Tiyatro tarafından sahneye konulan "İstasyon" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

İstasyon
Sanat 3 Tiyatro tarafından sahneye konulan "İstasyon" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Sanat 3 Tiyatro'nun Genel Sanat Yönetmeni Sami Gülbaba'nın yazıp yönettiği eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Aynı zamanda oyunda rol alan Gülbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eseri bugüne kadar 15 kez oynadıklarını söyledi.

Gülbaba, oyunun amacına değinerek, "Oyunumuzda anlatmak istediğimiz, bu kainatın bir sahibi var ve biz bu konuyu bilimsel yollarla insanlara anlatmanın derdini çekiyoruz açıkçası ama tiyatro yaptığımız için de bu konuyu dekordan, kostüm ve aksesuarlardan tutun da efektlere kadar her şekilde sahneye taşımaya çalışıyoruz." dedi.

Bugüne kadar seyircilerden oyun hakkında olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Gülbaba, şunları kaydetti:

"Çok güzel yaklaşımlar, çok duygusal tepkiler oldu. Bunların hepsi bizi çok heyecanlandıran, sevindiren, çok mutlu eden tepkilerdi. Oynadıkça çok güzel noktalara temas edeceğimizi düşünüyoruz. İnsanların hayatlarının hikayelerine dokunuyoruz. O hikayelerin içerisinde zorlandıkları noktalara dokunduğumuzu, bir nevi doğru yolu bulmak, sorunların çözülmesi noktasında gidişatı belirleme adına bir ışık olduğumuzu düşünüyorum. Sahnede kaldığımız süre içerisinde de bu konuyu en iyi şekilde anlatmaya devam edeceğiz diye umut ediyorum."

"Çekirdeğin ölümü çiçeğin yaşamının başlangıcıdır" sloganı altında sahnelenen oyunda ayrıca Seyfullah Kartal, Eşref Seyitoğlu, Sami Gülbaba, Savaş Mansur Kesici ve Ahmet Kırmalı yer alıyor.


Oyunun ışık tasarımında Fatih Mehmet Haroğlu, dekor tasarımında ise Ayhan Erdem'in imzası bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:22 Kaynak: AA

Bülent Ecevit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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