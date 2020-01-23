İstasyonda mahsur kalan HES işçileri kurtarıldı - Son Dakika
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İstasyonda mahsur kalan HES işçileri kurtarıldı

6 saat önce

Trabzon'un Hayrat ilçesinde HES istasyonunda mahsur kalan işçiler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstasyonda mahsur kalan HES işçileri kurtarıldı, System.String[]

Trabzon'un Hayrat ilçesinde HES istasyonunda mahsur kalan işçiler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, kar yağışının başlaması üzerine Sarmaşık Mahallesi'ndeki HES istasyonundan Hayrat ilçe merkezine gitmek için yola çıkan Ali Gökaydın, Tufan Şahin ve Selami Turan, araçları arızalanınca 3 kilometrelik yolu yürüyerek istasyona geri döndü. Geceyi istasyonda geçiren işçiler, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yolu ulaşıma açarak HES istasyonuna ulaşan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, işçileri Hayrat ilçe merkezine getirdi.


Belediye yetkilileri, kar yağışı nedeniyle vatandaşları yayla ve mezra gibi yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyardı. Bu akşamdan itibaren Trabzon'un özellikle orta ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini kaydeden yetkililer, "Gerek gezinti amacıyla yaylalara çıkan vatandaşlarımızın, yüksek bölgelerde hayvancılık yapan hemşehrilerimizin kesinlikle mahallelerine geri dönmelerini, kış mevsimi boyunca yayla ve mezralara çıkılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu akşamdan itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte kar ve buz mücadelesi için her türlü hazırlığı yapmış, tedbirleri almış durumdayız. Kar yağışı sırasında hemşehrilerimizden özel araçlarını kullanmamalarını, kullanmak durumunda olanların kar lastiği ve zincirle trafiğe çıkması gerekiyor" dedi.


Yetkiler, ayrıca acil durumlarda mutlaka 112 ekiplerine haber verilmesini istedi. - TRABZON

Trabzon, Hayrat, HES, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
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