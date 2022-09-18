Uzmanlar: Çin-Asean Fuarı, Bölgesel Büyüme İçin Yeni Fırsatlar Yaratacak

İstatistikler Çin-ASEAN Fuarı'nın geçen 18 yılda dünya genelinden yaklaşık 1 milyon 15 bin ticaret erbabını çektiğini gösteriyor. ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi, Çin-ASEAN Fuarı'nın iş ağları ve bölgesel bağlantıları güçlendirmede büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

NANNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Uzmanlar, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de Cuma günü kapılarını açan 19. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi'nin, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasında işbirliğini derinleştirmeye ve bölgesel ekonomik büyümeyi yeniden canlandırmak için yeni fırsatlar yaratmaya yardımcı olacağını söyledi. Bu yıl Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinin birinci yılı olması vesilesiyle teması "RCEP'de Yeni Fırsatları Paylaşmak, ÇİN-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin 3.0 Sürümünü Oluşturmak" olarak belirlenen dört günlük etkinlik Pazartesi gününe kadar sürecek. Malezya Dış Ticaret Geliştirme Şirketinin İcra Kurulu Başkanı Mohd Mustafa Abdul Aziz, Çin-ASEAN Fuarı öncesinde düzenlenen bir seminerde, Kovid-19 pandemisine rağmen gıda, sağlık ve hizmetler sektörleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden Malezyalı şirketlerin bu yılki fuara katıldığını ve Çinli şirketlerle güçlü ve uzun soluklu iş ilişkileri kurmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 19. Çin-ASEAN Fuarı'ndaki Malezya pavyonundaki açılış töreninde Malezyalı dansçılar folklorik kostümleriyle performans sergiliyor, 16 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Şimdiye dek 19. Çin-ASEAN Fuarı çevrimdışı etkinliğine toplam 1.653 şirket katıldı. Bu arada, çevrimiçi fuar 2.000'den fazla firmayı kendine çekti. Fuara kendi cilt bakım ürünlerini getiren Filipinli iş kadını Caroline Ong, "Fuara katılmak için Nanning'e üçüncü gelişim ve fuar çok canlı" dedi. Ong, Xinhua'ya fuarın sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek için iyi bir platform sunduğunu ve Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı gibi diğer platformlar yoluyla Çin pazarına daha fazla yüksek kaliteli ürünü tanıtmayı umduğunu söyledi. Vietnam'ın önde gelen kahve şirketlerinden Trung Nguyen Legend, Çin-ASEAN Fuarı'na ilk kez düzenlendiği 2004 yılından bu yana aralıksız olarak katılıyor. Şirketin Shanghai ofisi satış direktörü Li Wuqiang, "Çin bizim en önemli yurtdışı pazarlarımızdan biri" dedi. İstatistikler Çin-ASEAN Fuarı'nın geçen 18 yılda dünya genelinden yaklaşık 1 milyon 15 bin ticaret erbabını çektiğini gösteriyor. ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi, Çin-ASEAN Fuarı'nın iş ağları ve bölgesel bağlantıları güçlendirmede büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nanning Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen 19. Çin-ASEAN Fuarı'nda Endonezyalı müzisyenler performans sergiliyor, 16 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Lim Ban Hong, RCEP'nin ticaret ve yatırım için daha şeffaf, kendine özgü, kurallara dayanan bir çerçeve yaratacağını söyledi. Malezyalı Bakan Yardımcısı, "RCEP kapsamında tarife imtiyazlarının uyumlulaştırılması, bölgedeki ticareti ve bölgesel entegrasyonu doğrudan artıracak. Ayrıca ihracatçılara mal ve hizmetlerini daha fazla pazara sunma ve erişimi çeşitlendirme fırsatları sunuyor." RCEP ülkeleri arasındaki ticaret hızlı bir büyüme kaydetti. Çin Gümrük Genel İdaresi'ne göre, Çin'in ASEAN ile ithalat ve ihracatı bu yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 arttı. Aynı dönemde, Çin'in diğer 14 RCEP ülkesiyle yaptığı ithalat ve ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 arttı. Tayland'daki Thammasat Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nde doçent olan Aksornsri Phanishsarn, RCEP ülkelerinin tercihli politikaları paylaştığını, pandeminin olumsuz etkilerinin üstesinden birlikte geldiğini ve böylece ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasını daha iyi hale getirdiğini söyledi. Singapur'daki Pacific International Lines'ın Yönetim Kurulu Başkanı Teo Siong Seng, RCEP ülkelerinin endüstrilerinin son derece birbirini tamamlayıcı olduğunu ve bunun Asya-Pasifik bölgesinde ticaret işbirliğini artırmaya ve bölgesel endüstriyel zincirin ve tedarik zincirinin güvenlik, istikrar ve dışa açıklık düzeyini iyileştirmeye yardımcı olacağını söyledi. Teo Siong Seng, RCEP'nin gelecekte uluslararası ekonomik ve ticari alışverişleri geliştirme açısından önemli bir itici güç olacağını da sözlerine ekledi.