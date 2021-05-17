İstatistiklerle gençlik (2) - Son Dakika

İstatistiklerle gençlik (2)

17.05.2021 10:53
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Türkiye'de yükseköğretimde net okullaşma oranı geçen yıl itibarıyla kadınlarda yüzde 46,3, erkeklerde yüzde 40,6 olarak belirlendi.

Türkiye'de yükseköğretimde net okullaşma oranı geçen yıl itibarıyla kadınlarda yüzde 46,3, erkeklerde yüzde 40,6 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasına göre, ülkede 2018-2019 öğretim yılında yüzde 44,1 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2019-2020 öğretim yılında yüzde 43,4'e geriledi. Erkeklerde bu oran yüzde 40,6, kadınlarda yüzde 46,3 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019'da yüzde 44,4 iken geçen yıl yüzde 39,1 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde 50,1, genç kadınlarda yüzde 27,5 olarak hesaplandı.

Gençlerde işsizlik, 2019'da yüzde 25,4 iken 2020'de yüzde 25,3 olarak kayıtlara geçti. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2019'da yüzde 22,5 iken 2020'de yüzde 22,6 oldu. Genç kadınlarda bu oran 2019'da yüzde 30,6 iken geçen yıl yüzde 30,3 olarak belirlendi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı geçen yıl 28,3 oldu. Bu oranın genç erkeklerde yüzde 21,2, genç kadınlarda ise yüzde 35,7 olduğu görüldü.

Genç nüfusun istihdam oranı 2019'da yüzde 33,1 iken 2020'de yüzde 29,2'ye düştü. Bu oran genç erkeklerde 2019'da yüzde 43,4 iken 2020'de yüzde 38,8'e, genç kadınlarda yüzde 22,6 iken yüzde 19,2'ye geriledi.

Sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020'de yüzde 20,7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28,3'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 19,3'ü tarım sektöründe, yüzde 32,9'u sanayi sektöründe, yüzde 47,8'i hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 23,9'unun tarım, yüzde 18,5'inin sanayi, yüzde 57,6'sının ise hizmet sektöründe çalıştığı belirlendi.

Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık

Geçen yıl mutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020'de genç erkeklerde yüzde 41,4, genç kadınlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 48 ile sağlık aldı. Bunu yüzde 24,6 ile başarı, yüzde 15,6 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 41,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 28 ile başarı ve yüzde 12,7 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 54,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,1 ile başarı ve yüzde 18,6 ile sevgi izledi.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020'de gençlerin yüzde 77,1'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75,9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48,8 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 80,4 ve yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 59,5'i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtirken, bu oran genç erkeklerde yüzde 58,9, genç kadınlarda ise yüzde 60,2 olarak kayıtlara geçti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2019 yılında yüzde 88 iken 2020 yılında yüzde 84,6'a geriledi. Bu oran geçen yıl genç erkeklerde yüzde 86,9, genç kadınlarda ise yüzde 82,2 oldu.

İnternet kullanım oranı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre internet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2019'da yüzde 92,4 iken 2020'de yüzde 93 olarak belirlendi. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2019'de yüzde 96,1 iken 2020'de yüzde 95'e, genç kadınlarda 2019'da yüzde 88,6 iken 2020'de yüzde 91'e çıktı.

(Bitti)

İnternet, İstihdam, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstatistiklerle gençlik (2) - Son Dakika Ekonomi


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