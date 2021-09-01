İstavrit Tekirdağ'da tezgahları süslemeye başladı - Son Dakika

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar, Tekirdağ'daki tezgahlarda yerini aldı.

Yeni sezonda tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan istavritle şenlendi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu sezonun istavrit bereketiyle başladığını söyledi.

Balıkçıların geçen av sezonunda müsilaj (deniz salyası) nedeniyle mağdur olduğunu hatırlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Balıkçılarımız uzun bir aradan sonra denize açıldı, ağlarına istavrit takıldı. İstavrit sezon başında balıkçıları sevindirecek gibi duruyor. Bu yıl fiyatlar da uygun. Vatandaşlarımız afiyetle istavrit yiyecek. Bazı vatandaşlarımız müsilajdan dolayı balık yemekten çekiniyordu. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok, denizde salya kalmadı."

Balıkçı Hasan Erol da yüzlerinin istavritle güldüğünü ifade ederek, "Dün akşam itibarıyla balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Sıcakların etkili olması nedeniyle aşırı bir balık bolluğu yaşanmıyor. Balıkçıların ağlarına şimdilik istavrit takıldı." dedi.

İstavrit tezgahlarda 40-50 lira arasında satışa sunuluyor.